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Чи можна за стандартами Європейської конвенції з прав людини апеляційному суду визнати особу винною на тій самій доказовій базі, за якою суд першої інстанції постановив невинуватість

16:45, 4 августа 2023
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Ірина Кушнір,

менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду»

Це питання було розглянуто у справі «Лупаску проти Румунії» (Lupașcu v. Romania). Суд першої інстанції виправдав заявника у звʼязку з недоведеністю недобросовісного нарахування податків та зборів, що призвело до незаконного отримання відшкодування з державного бюджету та ухилення від сплати податків. Апеляційний суд скасував виправдовуваний вирок, визнав заявника винним та засудив до двох років позбавлення волі умовно.

Заявник скаржився за п. 1 ст. 6 Конвенції на порушення його права на справедливий судовий розгляд, оскільки апеляційний суд засудив його на підставі тих же доказів, на які суд першої інстанції посилався при винесенні виправдувального вироку, а також повторно особисто не заслухав всіх свідків.

ЄСПЛ визнав скаргу явно необґрунтованою, оскільки: 1) Під час провадження у двох інстанціях заявник користувався послугами адвоката, мав можливість викласти свою версію подій та був заслуханий судами. Адвокат також мав можливість усно надавати свої аргументи та подавати докази. 2) Заявник не заперечував в апеляційному суді, що мав можливість безпосередньо поставити запитання свідкам у суді першої інстанції. При цьому, він не наполягав на повторному допиті свідків навіть, коли апеляційний суд вирішив завершити справу після п’яти перерв у судовому засідання з огляду на неявку свідків. Більше того, він  не заявляв про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, хоча йому було надано таку можливість. 3) Засудження заявника апеляційним судом ґрунтувалося насамперед на документальних та експертних доказах, які були ним досліджені особисто та, на його думку, були здатні самі по собі розвіяти будь-які сумніви, які могли існувати у справі щодо винуватості заявника.  Він не поставив під сумнів надійність свідків або достовірність їхніх показань. 4) Той факт, що апеляційний суд не вважав за необхідне повторно допитати всіх свідків, не видається ані свавільним, ані необґрунтованим.

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Автор: Ірина Кушнір
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