Завладение 455 000 грн при ремонте укрытия садика: подозревают чиновника и подрядчика

Подрядчик внес в официальные документы ложные сведения, а должностное лицо не проверило должным образом объем и качество выполненных работ.

Фото: ukrinform.com

В Киевской области правоохранители расследуют дело о завладении почти 455 000 грн во время ремонта укрытия садика.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, сообщили о подозрении начальнику отдела образования Переяславского городского совета по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а также директору общества по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 4 ст.191 УК Украины).

Отмечается, что в феврале-апреле этого года между отделом образования Переяславского городского совета и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о предоставлении услуг по ремонту укрытия дошкольного образования города Переяслав.

Подрядчик, привлекший к выполнению строительных работ в садике вольнонаемных работников, отчитываясь о результатах выполненных работ, внес в официальные документы ложные сведения, значительно завысив объемы и стоимость фактически выполненных работ и подписал их.

Должностное лицо отдела образования, в свою очередь, не проверило должным образом объем и качество выполненных работ и засвидетельствовало акты своей подписью. На основании указанных документов средства перечислены в пользу предприятия.

«Согласно выводам строительно-технической и экономической экспертиз, подрядчику излишне перечислено из бюджета почти 455 тысяч гривен.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер и аресте их имущества», - добавили в прокуратуре.

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