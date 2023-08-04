Заволодіння 455 000 грн під час ремонту укриття садочка: підозрюють посадовця та підрядника

Підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості, а посадовець не перевірив належним чином обсяг та якість виконаних робіт.

Фото: ukrinform.com

На Київщині правоохоронці розслідують справу щодо заволодіння майже 455 000 грн під час ремонту укриття садочка.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, повідомили про підозру начальнику відділу освіти Переяславської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а також директору товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Зазначається, що у лютому – квітні цього року між відділом освіти Переяславської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір про надання послуг з ремонту укриття закладу дошкільної освіти міста Переяслав.

Підрядник, залучив до виконання будівельних робіт у садочку вільнонайманих працівників, а звітуючи про результати виконаних робіт, вніс до офіційних документів неправдиві відомості, значно завищивши обсяги та вартість фактично виконаних робіт і підписав їх.

Посадова особа відділу освіти, у свою чергу, не перевірив належним чином обсяг та якість виконаних робіт та засвідчив акти своїм підписом. На підставі вказаних документів кошти перераховано на користь підприємства.

«Згідно з висновками будівельно-технічної та економічної експертиз підряднику надлишково перераховано з бюджету майже 455 тисяч гривень.

На даний час, до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту їхнього майна», - додали у прокуратурі.

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