Кабмин провел заседание – какие решения приняли 4 августа

Внесены изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований.

Источник фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 4 августа, Кабинет Министров Украины провел заседание.

Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо приведення його у відповідність із Законом України «Про адміністративну процедуру». Законопроектом пропонується привести положення ЗУ «Про запобігання корупції» у відповідність із механізмами та термінологією ЗУ «Про адміністративну процедуру», який врегульовує відносини органів виконавчої влади та їх посадових осіб з фізичними та юридичними особами щодо розгляду і вирішення адміністративних справ шляхом прийняття та виконання адміністративних актів.

– Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно, вчиненої 21.05.1996 року в Тегерані та ратифікованої Законом України від 06.12.1996 N 575/96-ВР, що сприятиме згортанню економічних та фінансових звʼязків з Іраном як країною, що сприяє державі-агресору.

– Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток операцій з безоплатної передачі нематеріальних активів». Законопроектом пропонується забезпечити звільнення від оподаткування податком на прибуток господарських операцій з безоплатної передачі субʼєктами господарювання державного сектору економіки органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі субʼєкти, нематеріальних активів, які створені, модернізовані та/або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проектів інформатизації та/або програм електронного урядування, та/або отримані за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо забезпечення кримінальних проваджень, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України». Законопроектом пропонується доповнити положення розділу IІ «Прикінцеві та перехідні положення»Кримінального кодексу України новим пунктом, яким визначити строки відбування покарання засудженими особами, які не відбули в установленому законом порядку призначене покарання внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України. Проектом Закону пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями щодо удосконалення порядку виклику особи в кримінальному провадженні. Також пропонується розширити перелік кримінальних правопорушень щодо яких може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Крім того, законопроектом пропонується поповнити КПК новим розділом щодо особливостей досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України тощо.

– Внесено зміни у додаток «Межі акваторії морського порту Усть-Дунайськ» до постанови КМУ від 07.10.2009 N 1274 «Про межі акваторії морського порту Усть-Дунайськ» з метою збільшення обсягів вантажопереробки морських портів Дунайського регіону у період воєнного стану. Доповнено на період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування новими географічними координатами місця розташування якірних стоянок біля гирла Бистре для організації рейдового перевантаження зернових вантажів з морських портів Усть-Дунайськ та Ізмаїл на судна типу «панамакс».

– Внесено зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань. Передбачено надання права на забезпечення повноцінним триразовим харчуванням осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (окрім державних пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що здійснюють охорону від пожеж на підставі договорів), які виконують службові обовʼязки вахтовим методом у зоні відчуження і зоні безумовного (обовʼязкового) відселення та в умовах виливу на організм іонізуючого випромінювання, враховуючи, що вахтовий метод проходження служби унеможливлює щоденне повернення особового складу до місця постійного проживання.

– Внесено формальні зміни і доповнення до постанов КМУ від 24.03.2022 N 355 «Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією» і від 09.04.2022 N 417 «Про денонсацію Угод у галузі освіти і науки з Республікою Білорусь» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

– Затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай. Передбачено, що отримувачами допомоги є населення - фізичні особи, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва, що постраждали внаслідок підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції. Розмір допомоги становить 3318 гривень за втрачений врожай овочів на 0,01 гектара земельної ділянки. При цьому допомога надається на площу не більше 0,2 гектара у Миколаївській області та 0,3 гектара у Херсонській області.

– Затверджено Порядок внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії. Передбачено, що Порядок застосовується на території України на період тимчасової окупації РФ території України, а також на період віднесення у порядку, встановленому КМУ, територіальних громад до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та після деокупації територій таких територіальних громад (до відновлення функціонування органів реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради); до осіб, зокрема внутрішньо переміщених осіб, місце проживання яких зареєстровано або задекларовано на території територіальних громад, які тимчасово окуповано РФ або на яких ведуться (велися) бойові дії. Внесено відповідні зміни до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад.

– Затверджено Типове положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Рекомендовано РМ АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним (військовим) адміністраціям до 01.09.2023 утворити ради з питань внутрішньо-переміщених осіб та затвердити положення про зазначені ради з урахуванням Типового положення. Рекомендовано органам місцевого самоврядування утворити ради з питань внутрішньо переміщених осіб та затвердити положення про зазначені ради.

– Здійснено розподіл коштів з рахунка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відкритого в Національному банку для задоволення потреб осіб, евакуйованих із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони, та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах, у сумі 94 млн. 657,4 тис. гривень на нову бюджетну програму «Здійснення заходів з підтримки евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах» (видатки споживання). Затверджено у новій редакції Порядок використання коштів з рахунка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України для задоволення потреб евакуйованих осіб із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах. Приведено ряд інших актів КМУ у відповідність з положеннями Закону України від 11.04.2023 N 3035-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо обліку у складі доходів спеціального фонду державного бюджету коштів (добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права).

– Внесено з метою забезпечення створення та функціонування на базі Національного фонду досліджень України Офісу «Горизонт Європа» в Україні зміни до ряду постанов КМУ. Зокрема, внесено зміни до постанов КМУ від 04.07.2018 N 528 «Про Національний фонд досліджень України» (в частині визначення граничної чисельності працівників Офісу), від 17.04.2019 N 325 «Про умови оплати праці працівників дирекції Національного фонду досліджень України» (щодо визначення умов оплати праці працівників Офісу) та від 04.12.2019 No 1007 «Про затвердження Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України» (задля розширення напрямів використання бюджетних коштів).

– Затверджено Порядок розроблення та погодження паспорта безпеки на обʼєкт критичної інфраструктури. Установлено, що оператори критичної інфраструктури протягом трьох місяців з дня внесення відомостей про обʼєкт критичної інфраструктури до Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури забезпечують подання на погодження паспорта безпеки на обʼєкт критичної інфраструктури до відповідного державного органу, визначеного законодавством відповідальним за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури в окремому секторі критичної інфраструктури.

– Затверджено Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених Стратегії і плану заходів. Затверджено Порядок розроблення програм регіонального розвитку. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 01.11.2015 N 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів».

– Затверджено Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів. Затверджено Порядок підготовки та надання висновку про відповідність проектів регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх реалізації та змін до них встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 01.11.2015 N 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

– Внесено зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 N 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану». Передбачено механізм відновлення виплати пенсій особам, які проживають на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси або тимчасово окупованих РФ територіях України, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, виплату пенсій яким було припинено в період з 01.08.2022 відповідно до пункту 4 частини першої статті 49 ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

– Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 15 серпня 2023 р. по 31 серпня 2024 р. експериментального проекту проведення закупівель товарів і робіт за кошти позики, наданої Міжнародним банком реконструкції та розвитку відповідно до Угоди про позику N 8404-UA (Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09.07.2014, через електронну систему закупівель. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, метою якого є підвищення конкуренції, ефективності проведення закупівель, забезпечення економії фінансових ресурсів, а також оптимізація видатків на оплату консультаційних послуг у сфері закупівель, відпрацювання механізму закупівель за правилами Міжнародного банку реконструкції та розвитку в державній установі «Професійні закупівлі», надання Мінекономіки практичних інструментів для подальшого реформування системи електронних закупівель.

– Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Надано право ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти як структурні підрозділи аптеки, що будуть функціонувати виключно в сільській місцевості, де відсутні аптеки або аптечні пункти, а також в умовах воєнного або надзвичайного стану в межах територій активних бойових дій чи надзвичайних ситуацій. Встановлено вимоги щодо організації та здійснення ліцензіатами роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти. Визначено умови використання транспортних засобів для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 19.08.2002 N 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Виключено положення щодо встановлення мінімального розміру винагороди автору за створення сорту, зокрема, щодо виплати винагороди автору (авторам) сортів рослин, зокрема, бюджетних установ, з власних надходжень за реалізацію посадкового матеріалу цього сорту. Викладено в новій редакції Порядок сплати зборів за дії, повʼязані з охороною прав на сорти рослин, задля забезпечення виконання зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу.

– Внесено зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань. Передбачено, що поліцейські поліції особливого призначення забезпечуються харчуванням в разі їх перебування в польових умовах (у таборах, на навчаннях, маневрах) під час відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки, підготовки до дій за призначенням Національної поліції України.

– Внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків задля забезпечення належного функціонування електронної системи закупівель, надання відповідних онлайн-сервісів її користувачам та забезпечення ефективної співпраці її користувачів, операторів та адміністратора. Визначено порядок скасування рівня (рівнів)акредитації авторизованого електронного майданчика. Встановлено обовʼязок операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків забезпечувати антивірусну перевірку завантажених файлів та їх блокування тощо.

– Вилучено з постійного користування у попереднього оператора газотранспортної системи - АТ «Укртрансгаз» земельні ділянки державної власності, на яких розташовані обʼєкти газотранспортної системи, передані державою в господарське відання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», та надано такі земельні ділянки ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» у постійне користування без зміни цільового призначення.

– Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Херсонській обласним державним адміністраціям (для відповідних обласних військових адміністрацій) 271 млн. 464 тис. гривень для надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай, а саме: Миколаївській обласній державній адміністрації (для Миколаївської обласної військової адміністрації)- 59 млн. 193 тис. гривень; Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) - 212 млн. 271 тис. гривень.

– Передано цілісний майновий комплекс Регіонального центру професійної освіти ім. О. С. Єгорова у спільну власність територіальних громад Кіровоградської області.

– Затверджено новий склад робочої групи «Відкритий кордон» з питань розвитку західного українського державного кордону та участі у переговорах щодо співробітництва під час здійснення контролю осіб та транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон.

– Внесено зміни до розпорядження КМУ від 01.10.2021 N 1240 «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України» щодо унормування питань, повʼязаних із забезпеченням підготовки та затвердження плану дій для досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану Азовського і Чорного морів на період 2022-2027 років та виконання завдань і заходів Морської природоохоронної стратегії України.

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