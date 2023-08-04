Китай примет участие в заседании по мирному плану Украины

Китай подтвердил, что примет участие в заседании по мирному плану Украины, которое пройдет в Саудовской Аравии.
Об этом 4 августа сообщило Министерство иностранных дел Китая.
Пекин будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Он в мае приезжал в Украину.
Как мы рассказывали, в Саудовской Аравии вскоре состоится встреча относительно реализации украинской Формулы мира.
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