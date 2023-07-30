В Саудовской Аравии вскоре состоится встреча относительно реализации украинской Формулы мира

Для реализации Формулы мира Владимира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру.

Источник фото: president.gov.ua

Следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств, посвященная реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира, состоится в скором времени в Саудовской Аравии. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Украинская Формула мира включает в себя десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», – отметил Андрей Ермак.

По его словам, каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более чем 50 стран мира почти на еженедельной основе.

«Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН», – подчеркнул Андрей Ермак.

Он акцентировал, что для реализации Формулы мира Владимира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру.

Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы.

Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности в целях поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Третьим этапом согласования Формулы мира, по словам руководителя Офиса Президента, станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

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