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  1. В Украине

В «Киеврекламе» показали, какой вид могут иметь вывески по новым правилам

08:12, 31 июля 2023
Гражданам показали наглядный пример возможных изменений в Порядок размещения вывесок в городе.
В «Киеврекламе» показали, какой вид могут иметь вывески по новым правилам
Изображение: freepik.com
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В Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама» показали наглядный пример возможных изменений в Порядок размещения вывесок в Киеве.

Там отметили, что расположение конструкций, отраженное в верхней части фотографии, соответствует действующим правилам размещения. Изменения к правилам предусматривают установку требований к расстоянию между конструкциями для одного собственника. Это поможет избежать перенасыщения вывесками фасадов зданий.

Кроме того, изменениями предусмотрено требование к типу вывесок в окнах, витринах и на прозрачной части входной двери. Так, по новым правилам, конструкцию на плоскости окна возможно будет разместить исключительно в форме отдельных объемно-пространственных букв.

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

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