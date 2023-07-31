На Теремках планируют капитальный ремонт сквера за 3,5 млн гривен

На Prozorro объявили тендер для поиска подрядчика.

Источник фото: The Village

В Киеве запланировано проведение капитального ремонта и реставрации сквера в Голосеевском районе. На этот проект планируют потратить почти 3,5 миллиона гривен. Соответствующий тендер для поиска подрядчика уже появился на сайте Prozorro.

Коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» выступает заказчиком.

Главной целью капитального ремонта является обновление сквера, расположенного на жилом массиве Теремки, по адресу улица Лятошинского, 8-А.

В частности, подрядчик, который выиграет тендер, должен обеспечить устройство нового наружного освещения на территории сквера, а также выполнить необходимые ремонтные работы.

Завершение проекта запланировано до 31 декабря 2023 года.

Аукцион для выбора подрядчика запланирован на четверг, 3 августа.

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