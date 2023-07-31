На Теремках планують капітальний ремонт скверу за 3,5 млн гривень

На Prozorro оголосили тендер для пошуку підрядника.

Джерело фото: The Village

У Києві заплановано проведення капітального ремонту та реставрації скверу в Голосіївському районі. На цей проект планують витратити майже 3,5 мільйони гривень. Відповідний тендер для пошуку підрядника вже з'явився на сайті Prozorro.

Комунальне підприємство «Київзеленбуд» виступає замовником.

Головною метою капітального ремонту є оновлення скверу, розташованого на житловому масиві Теремки, за адресою вулиця Лятошинського, 8-А.

Зокрема, підрядник, який виграє тендер, має забезпечити влаштування нового зовнішнього освітлення на території скверу, а також виконати необхідні ремонтні роботи.

Завершення проекту заплановане до 31 грудня 2023 року.

Аукціон для вибору підрядника заплановано на четвер, 3 серпня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.