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У МВС удосконалили плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням – Клименко

07:41, 31 липня 2023
Також глава МВС наголосив, що є чіткий список перехресть, які потребують обов’язкового регулювання дорожнього руху.
У МВС удосконалили плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням – Клименко
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Система МВС удосконалила плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад.

«Під час кожного блек-ауту ми збільшували кількість патрулів, які охороняли спокій наших громадян. Поліцейські працювали в екстра посиленому режимі цілодобово. Завдяки проведеним заходам вдалося не лише уникнути сплеску кримінальних подій під час тривалих відключень енергопостачання, а й досягти зменшення кількості злочинів», - додав Ігор Клименко.

Глава МВС наголосив, що у разі повторної ситуації з обстрілами критичної інфраструктури зі сторони російських окупантів та блек-аутом, буде реалізований відпрацьований алгоритм дій усіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, за потреби готові оперативно розгорнути більш як 2 200 мобільних і стаціонарних «Пунктів незламності», та пунктів обігріву. Органи ДСНС забезпечують функціонування понад 1 200 таких об’єктів. Ще майже тисяча пунктів розгорнуто на базі відділень поліції. 

«Ми маємо чіткий список перехресть, які потребують обов’язкового регулювання дорожнього руху. Під час патрулювань у блек-аут поліцейські групи наближують маршрути до продуктових магазинів та аптек, інших об’єктів життєдіяльності. Якщо з’явиться необхідність, потрібну інформацію населенню доноситимуть через гучномовці поліцейські та рятувальники», - наголосив очільник відомства.

Ігор Клименко зауважив, що захист критичної інфраструктури нині у пріорітеті. Тож під охороною Нацгвардії – 113 таких об’єктів регіонального та місцевого значення. А підрозділи поліції охорони взяли під нагляд понад 8 300 об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення. 

Також МВС створює Координаційний штаб для швидшої взаємодії під час ліквідації надзвичайних ситуацій. На центральному рівні штаб базуватиметься в Центрі аналітики та прогнозування, а в регіонах – у ситуаційних центрах органів системи МВС. До складу штабу входитимуть і представники місцевої влади.

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