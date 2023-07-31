В Таллінні активіст закидав посольство рф яйцями

Чоловік на очах у правоохоронців закидав яйцями стіну посольства рф.

Джерело фото: glavnoe.in.ua

У столиці Естонії Таллінні чоловік закидав посольство рф яйцями. Наразі, активіста затримали, – повідомляє Еспресо.TV.

Інцидент трапився в ніч на 30 липня. На очах у поліцейських чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну російського посольства у Таллінні. Поліцейський патруль на місці затримав чоловіка. Проти нього було порушено кримінальну справу.

Інші подробиці не розголошуються. Додаткові відомості будуть надані під час розслідування.

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