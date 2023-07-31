В Таллинне активист забросал посольство рф яйцами

В столице Эстонии Таллинне мужчина забросал посольство рф яйцами. Активиста задержали, – сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел в ночь на 30 июля. На глазах у полицейских мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену российского посольства в Таллинне. Полицейский патруль на месте задержал мужчину. Против него было возбуждено уголовное дело.
Другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.
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