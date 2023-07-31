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Что есть и пить, чтобы лучше переносить жару – советы от Минздрава

07:20, 31 июля 2023
Какой пищи следует избегать в жару.
Что есть и пить, чтобы лучше переносить жару – советы от Минздрава
Изображение: freepik.com
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Вторая половина лета, как всегда, характеризуется стабильно высокой температурой воздуха, от которой страдают во всех регионах Украины.

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал о том, как улучшить самочувствие в жару, просмотрев питание и питьевой режим:

«Что следует выбирать для питания?

Фрукты, ягоды и овощи.

В отличие от большинства других пищевых продуктов, во фруктах, овощах и ягодах содержится максимальный процент жидкости. Поэтому они легко перевариваются, служат источником питательных веществ и восстанавливают водный баланс.

Выбирайте растительную пищу с наибольшим содержанием воды: ягоды, арбуз, огурцы, томаты, сельдерей и болгарский перец, темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листья салата, капусты кале и т.п.).

Такие продукты не требуют дополнительной кулинарной обработки – так что на вас не будет влиять дополнительная тепловая энергия, которая распространяется в доме во время приготовления пищи.

Жидкость и напитки

Обычная вода, не имеющая соленого, кислого, щелочного или горького вкуса, напитки без сахара, кофеина, алкоголя и калорий – лучшие источники жидкости. Если вы не занимаетесь спортом или нет физической активности высокой интенсивности/ значительной продолжительности, вам не нужны напитки с дополнительным содержанием электролитов. Подобные напитки обычно также содержат слишком много сахара.

Потребность в жидкости наиболее точно отражает чувство жажды. Пейте, как только вспомните о воде и ощутите сухость во рту. Дополнительным показателем должного количества жидкости в организме является цвет мочи. Он должен быть светло-желтым. Более темные оттенки, особенно ближе к коричневому, указывают на то, что вам следует пить больше воды.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия

Недомогание, особенно в сопровождении таких опасных симптомов, как головокружение, значительный подъем или снижение кровяного давления, боль за грудиной, выраженное сердцебиение, нарушение зрения, речи, чувствительности и движений в конечностях является основанием для неотложного обращения за экстренной медицинской помощью».

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