Что есть и пить, чтобы лучше переносить жару – советы от Минздрава

Вторая половина лета, как всегда, характеризуется стабильно высокой температурой воздуха, от которой страдают во всех регионах Украины.
Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал о том, как улучшить самочувствие в жару, просмотрев питание и питьевой режим:
«Что следует выбирать для питания?
Фрукты, ягоды и овощи.
В отличие от большинства других пищевых продуктов, во фруктах, овощах и ягодах содержится максимальный процент жидкости. Поэтому они легко перевариваются, служат источником питательных веществ и восстанавливают водный баланс.
Выбирайте растительную пищу с наибольшим содержанием воды: ягоды, арбуз, огурцы, томаты, сельдерей и болгарский перец, темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листья салата, капусты кале и т.п.).
Такие продукты не требуют дополнительной кулинарной обработки – так что на вас не будет влиять дополнительная тепловая энергия, которая распространяется в доме во время приготовления пищи.
Жидкость и напитки
Обычная вода, не имеющая соленого, кислого, щелочного или горького вкуса, напитки без сахара, кофеина, алкоголя и калорий – лучшие источники жидкости. Если вы не занимаетесь спортом или нет физической активности высокой интенсивности/ значительной продолжительности, вам не нужны напитки с дополнительным содержанием электролитов. Подобные напитки обычно также содержат слишком много сахара.
Потребность в жидкости наиболее точно отражает чувство жажды. Пейте, как только вспомните о воде и ощутите сухость во рту. Дополнительным показателем должного количества жидкости в организме является цвет мочи. Он должен быть светло-желтым. Более темные оттенки, особенно ближе к коричневому, указывают на то, что вам следует пить больше воды.
Если вы испытываете ухудшение самочувствия
Недомогание, особенно в сопровождении таких опасных симптомов, как головокружение, значительный подъем или снижение кровяного давления, боль за грудиной, выраженное сердцебиение, нарушение зрения, речи, чувствительности и движений в конечностях является основанием для неотложного обращения за экстренной медицинской помощью».
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