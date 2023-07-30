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iPhone 15 будет иметь 48-мегапиксельную камеру

23:58, 30 июля 2023
iPhone 15 принесет с собой несколько серьезных обновлений камеры.
iPhone 15 будет иметь 48-мегапиксельную камеру
Источник фото: Portaltele
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Серия iPhone 15 собирается поднять качество фотографии на смартфоне благодаря передовой технологии камеры. Согласно последним слухам, все модели этой линейки, включая стандартные iPhone 15 и iPhone 15 Plus, получат удивительную 48-мегапиксельную камеру, которая поразит своими возможностями даже самых требовательных пользователей. Об этом пишет Portaltele.

Особенностью будут усовершенствованные 1/1,5-дюймовые сенсоры изображения CMOS (CIS), которые позволят собирать больше света для снимков при слабом освещении, а также обеспечат выразительные и красочные изображения. Благодаря этим улучшениям, качество фотографий даже в непростых условиях освещения будет безупречным.

Дополнением для непрофессиональных пользователей станет режим 2X, который сосредоточен на улучшении портретных фотографий. Этот режим имитирует перспективу человеческого глаза, что создаст непревзойденный реализм и уменьшит искажения изображения, обеспечивая чрезвычайно удовлетворяющий процесс фотографирования для всех пользователей.

Возможно, стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь меньший сенсор по сравнению с версиями Pro. Однако их 1/1,5-дюймовый CIS все равно вырастет на 27% по сравнению с предыдущими моделями iPhone 14. И хотя профессионалам может наблюдать разницу в некоторых сценариях фотосъемки, рядовые пользователи могут ожидать значительного улучшения качества своих снимков.

Второе обновление, которое так же, если не больше, разрекламировано, - это новая перископическая телефотокамера с 5-6-кратным зумом на самом премиальном представителе серии iPhone 15 Pro Max. Да, вы все правильно прочитали, только Pro Max может получить эту улучшенную телефотокамеру, а обычный iPhone 15 Pro останется с 3-кратным телефото, как и в прошлом году.

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