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iPhone 15 матиме 48-мегапіксельну камеру

23:58, 30 липня 2023
iPhone 15 принесе з собою кілька серйозних оновлень камери.
iPhone 15 матиме 48-мегапіксельну камеру
Джерело фото: Portaltele
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Серія iPhone 15 збирається підняти якість фотографії на смартфоні завдяки передовій технології камери. Згідно з останніми чутками, всі моделі цієї лінійки, включаючи стандартні iPhone 15 і iPhone 15 Plus, отримають дивовижну 48-мегапіксельну камеру, яка вразить своїми можливостями навіть найвимогливіших користувачів. Про це пише Portaltele.

Особливістю будуть удосконалені 1/1,5-дюймові сенсори зображення CMOS (CIS), які дозволять збирати більше світла для знімків при слабкому освітленні, а також забезпечать виразні та барвисті зображення. Завдяки цим покращенням, якість фотографій навіть у непростих умовах освітлення буде бездоганною.

Доповненням для непрофесійних користувачів стане режим 2X, що зосереджений на поліпшенні портретних фотографій. Цей режим імітує перспективу людського ока, що створить неперевершений реалізм і зменшить спотворення зображення, забезпечуючи надзвичайно задовольняючий процес фотографування для всіх користувачів.

Можливо, стандартні моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus матимуть менший сенсор порівняно з версіями Pro. Однак їх 1/1,5-дюймовий CIS все одно зросте на 27% порівняно з попередніми моделями iPhone 14. І хоча професіоналам може спостерігати різницю у деяких сценаріях фотозйомки, пересічні користувачі можуть очікувати значного поліпшення якості своїх знімків.

Друге оновлення, яке так само, якщо не більше, розрекламоване, — це нова перископічна телефотокамера з 5-6-кратним зумом на найпреміальнішому представнику серії iPhone 15 Pro Max. Так, ви все правильно прочитали, тільки Pro Max може отримати цю покращену телефотокамеру, а звичайний iPhone 15 Pro залишиться з 3-кратним телефото, як і в минулому році.

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