Лобове зіткнення на Миколаївщині: загинули троє людей

У Вознесенську в результаті ДТП загинуло троє людей, ще трьох доправили до лікарні.

Джерело фото: Поліція Миколаївської області

У місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки. В результаті – троє загиблих та ще троє поранених, – повідомляє поліція Миколаївської області.

У місті Вознесенськ на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась ДТП за участю автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 20 -річний чоловік, та Suzuki Vitara. Внаслідок зіткнення водій ВАЗ та двоє його пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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