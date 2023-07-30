Лобовое столкновение на в Николаевской области: погибли три человека

В Вознесенске в результате ДТП погибли три человека, еще троих доставили в больницу.

Источник фото: Полиция Николаевской области

В городе Вознесенск Николаевской области столкнулись две машины. В результате – трое погибших и еще трое раненых, – сообщает полиция Николаевской области.

В городе Вознесенск на улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ, за рулем которого находился 20-летний мужчина, и Suzuki Vitara. В результате столкновения водитель ВАЗ и двое его пассажиров в возрасте 19-ти и 23-ти лет погибли, еще двое пассажиров 22-х и 26-ти лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Получил травмы и 57-летний водитель Suzuki Vitara.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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