В Патрульной полиции прокомментировали остановку авто боевой медкини Ярины Черногуз в комендантский час в Киеве

Алексей Белошицкий прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что патрульные выполняли свою работу.

В столице ночью патрульные в комендантский час остановили автомобиль боевой медкини Ярины Черногуз. Патрульные предложили женщине пройти осмотр на признаки опьянения с помощью Драгера или в заведении здравоохранения, на что водитель отказалась. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что патрульные выполняли свою работу.

«Около 4:20 утра в Киеве двигался автомобиль под управлением Ярины Черногуз, который правомерно остановил экипаж патрульной полиции с целью проверки соблюдения комендантского часа. Во время общения патрульные увидели признаки опьянения и предложили пройти осмотр с помощью Драгера или в заведении здравоохранения. Водитель отказалась, что является составом правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП. Ответственность предусматривает штраф и лишение права управления, поэтому водительское удостоверение, по закону временно изымается до принятия решения судом по данному делу. Это стандартная законная процедура. До завершения рассмотрения дела водитель может получить временный талон на право управления. Во время разговора с водительницей патрульные выполняли свою работу и общались вежливо и неагрессивно. В то же время водитель всячески пыталась представить это неуважением к военным», - сообщил Белошицкий.

В Патрульной полиции подчеркнули, что должен соблюдаться комендантский час, что не является прихотью кого-то, а необходимостью, продиктованной военным положением.

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