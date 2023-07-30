Отношения с ЕС, энергетика зимой и бюджетные вопросы: Владимир Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей

Президент Владимир Зеленский провел заседание Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

Сегодня, 30 июля, в Ивано-Франковске Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. На заседании рассмотрели, в частности, подготовку к предстоящей зиме и вопросы местных бюджетов.

Во время Конгресса Владимир Зеленский поднял три ключевых вопроса:

Энергетика и защита энергетической инфраструктуры от ударов российских террористов.

«Мы понимаем, что этой осенью и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Поэтому мы должны быть готовы к этому как на государственном уровне, так и на уровне каждой громады, каждого нашего города и села. Наше единство позволит эффективно противостоять угрозам», – сказал Президент.

Работа с партнерами: формула мира и подготовка Глобального саммита мира, гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, отношения и переговоры с государствами Альянса по вступлению Украины в НАТО.

Таким образом, ключевая задача на 2023 год в отношениях с Евросоюзом – начало переговоров о членстве Украины.

Восприятие людьми работы государственной и местной власти сквозь призму расходов бюджетов разного уровня.

По словам Зеленского, бюджет – это зеркало приоритетов государства, области, громады. Сейчас первый приоритет всюду в Украине может быть только один: это оборона. Второй приоритет – социальная устойчивость Украины: каждого города, каждой общины, то есть это защита нормальной жизни людей.

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