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Відносини з ЄС, енергетика взимку та бюджетні питання: Володимир Зеленський зібрав Конгрес місцевих та регіональних влад

16:45, 30 липня 2023
Президент Володимир Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.
Відносини з ЄС, енергетика взимку та бюджетні питання: Володимир Зеленський зібрав Конгрес місцевих та регіональних влад
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Сьогодні, 30 липня, у Івано-Франківську Президент України Володимир Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. На засіданні розглянули, зокрема, підготовку до майбутньої зими та питання місцевих бюджетів.

Під час Конгресу Володимир Зеленський підняв три ключові питання:

  • Енергетика й захист енергетичної інфраструктури від ударів російських терористів.

«Ми розуміємо, що цієї осені та зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Тому ми маємо бути готові до цього як на державному рівні, так і на рівні кожної громади, кожного нашого міста й села. Наша єдність дозволить ефективно протистояти загрозам», – сказав Президент.

  • Робота з партнерами: формула миру та підготовка Глобального саміту миру, гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, відносини та переговори з державами Альянсу щодо вступу України в НАТО.

Таким чином, ключове завдання на 2023 рік у відносинах із Євросоюзом – початок переговорів щодо членства України.

  • Сприйняття людьми роботи державної та місцевої влади крізь призму витрат бюджетів різного рівня.

За словами Зеленського, бюджет – це дзеркало пріоритетів держави, області, громади. Нині перший пріоритет усюди в Україні може бути лише один: це оборона. Другий пріоритет – соціальна стійкість України: кожного міста, кожної громади, тобто це захист нормального життя людей.

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