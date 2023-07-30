Під час концерту alyona alyona у Роттердамі сталася стрілянина, постраждали троє людей

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що сталося на літньому карнавалі Zomercarnaval.

Джерело фото: DW

У Нідерландах в Роттердамі на великому літньому карнавалі Zomercarnaval сталася стрілянина, в результаті якої постраждали троє людей, – повідомляє Reuters.

Постраждалими виявилися двоє громадян та сам стрілок. Всі вони були госпіталізовані. Обставини події поки незрозумілі.

Стрілянина сталася під час виступу української реп-виконавиці alyona alyona, спочатку вона не зрозуміла, що коїться, а потім через підписників вона дізналась про стрілянину неподалік від місця виступу. Про подію вона розповіла на своїй Instagram-сторінці:

«‎На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився», – говорить alyona alyona.

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