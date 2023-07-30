Во время концерта alyona alyona в Роттердаме произошла стрельба, пострадали три человека

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, что произошло на летнем карнавале Zomercarnaval.

Источник фото: DW

В Нидерландах в Роттердаме на большом летнем карнавале Zomercarnaval произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, – сообщает Reuters.

Пострадавшими оказались двое граждан и сам стрелок. Все они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия пока неясны.

Стрельба произошла во время выступления украинской рэп-исполнительницы alyona alyona, сначала она не поняла, что происходит, а потом через подписчиков она узнала о стрельбе неподалеку от места выступления. О происшествии она рассказала на своей Instagram-странице:

«На предпоследней песне, 5 часть людей, где-то далеко в конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не быстро. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и спрятались за углом, когда пришли, концерт уже закончился», – говорит alyona alyona.

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