У Патрульній поліції прокоментували зупинку авто бойової медкині Ярини Чорногуз у комендантську годину у Києві

Олексій Білошицький прокоментував ситуацію та наголосив, що патрульні виконували свою роботу.

У столиці вночі патрульні у комендантську годину запинили автомобіль бойової медкині Ярини Чорногуз. Патрульні запропонували жінці пройти огляд на ознаки сп’яніння за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя на що водійка відмовилася. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував ситуацію та наголосив, що патрульні виконували свою роботу.

«Близько 4:20 ранку у Києві рухався автомобіль під керуванням Ярини Чорногуз, який правомірно зупинив екіпаж патрульної поліції з метою перевірки дотримання комендантської години. Під час спілкування, патрульні побачили ознаки сп’яніння і запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя. Водійка відмовилась, що є складом правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП. Відповідальність передбачає штраф і позбавлення права керування, тому посвідчення водія, за законом тимчасово вилучається до прийняття рішення судом з даної справи. Це стандартна законна процедура. До завершення розгляду справи, водій може отримати тимчасовий талон на право керування. Під час розмови із водійкою патрульні виконували свою роботу і спілкувались ввічливо і неагресивно. Натомість, керманичка всіляко намагалась представити це неповагою до військових», - повідомив Білошицький.

У Патрульній поліції наголосили, що має дотримуватись комендантська година, що не є примхою когось, а необхідністю, яка продиктована воєнним станом.

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