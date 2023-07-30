Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні

У Патрульній поліції прокоментували зупинку авто бойової медкині Ярини Чорногуз у комендантську годину у Києві

17:44, 30 липня 2023
Олексій Білошицький прокоментував ситуацію та наголосив, що патрульні виконували свою роботу.
У Патрульній поліції прокоментували зупинку авто бойової медкині Ярини Чорногуз у комендантську годину у Києві
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У столиці вночі патрульні у комендантську годину запинили автомобіль бойової медкині Ярини Чорногуз. Патрульні запропонували жінці пройти огляд на ознаки сп’яніння за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя на що водійка відмовилася. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував ситуацію та наголосив, що патрульні виконували свою роботу.

«Близько 4:20 ранку у Києві рухався автомобіль під керуванням Ярини Чорногуз, який правомірно зупинив екіпаж патрульної поліції з метою перевірки дотримання комендантської години. Під час спілкування, патрульні побачили ознаки сп’яніння і запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя. Водійка відмовилась, що є складом правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП. Відповідальність передбачає штраф і позбавлення права керування, тому посвідчення водія, за законом тимчасово вилучається до прийняття рішення судом з даної справи. Це стандартна законна процедура. До завершення розгляду справи, водій може отримати тимчасовий талон на право керування. Під час розмови із водійкою патрульні виконували свою роботу і спілкувались ввічливо і неагресивно. Натомість, керманичка всіляко намагалась представити це неповагою до військових», - повідомив Білошицький.

У Патрульній поліції наголосили, що має дотримуватись комендантська година, що не є примхою когось, а необхідністю, яка продиктована воєнним станом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду