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Що їсти та пити, щоби краще переносити спеку – поради від МОЗ

07:20, 31 липня 2023
Якої їжі варто уникати в спеку.
Що їсти та пити, щоби краще переносити спеку – поради від МОЗ
Зображення: freepik.com
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Друга половина літа, як завжди, характеризується стабільно високою температурою повітря, від якої потерпають в усіх регіонах України.

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець розповів про те, як покращити самопочуття у спеку, переглянувши харчування та питний режим:

«Що варто обирати для харчування?

 Фрукти, ягоди та овочі.

На відміну від більшості інших харчових продуктів, у фруктах, овочах та ягодах міститься максимальний відсоток рідини. Тому вони легко перетравлюються, є джерелом поживних речовин і відновлюють водний баланс.

Обирайте рослинну їжу з найбільшим вмістом води: ягоди, кавун, огірки, томати, селеру та болгарський перець, темно-зелені листові овочі (шпинат, листя салату, капусти кале тощо).

Такі продукти не потребують додаткової кулінарної обробки – тож на вас не впливатиме додаткова теплова енергія, яка поширюється у домівці під час приготування їжі.

Рідина і напої

Звичайна вода, яка не має солоного, кислого, лужного або гіркого смаку, напої без цукру, кофеїну, алкоголю і калорій – найкращі джерела рідини. Якщо ви не займаєтеся спортом чи не маєте фізичної активності високої інтенсивності/ значної тривалості, вам не потрібні напої з додатковим вмістом електролітів. Подібні напої зазвичай також містять забагато цукру.

Потребу в рідині найточніше відображає відчуття спраги. Пийте, щойно згадаєте про воду і відчуєте сухість у роті. Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі. Він повинен бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття

Нездужання, особливо у супроводі таких небезпечних симптомів, як запаморочення, значний підйом або зниження кров’яного тиску, біль за грудниною, виражене серцебиття, порушення зору, мовлення, чутливості та рухів у кінцівках є підставою для невідкладного звернення за екстреною медичною допомогою».

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