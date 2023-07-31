В МВД усовершенствовали планы эффективного реагирования во время возможных перебоев с электроснабжением – Клименко

Также глава МВД отметил, что есть четкий список перекрестков, которые требуют обязательной регулировки дорожного движения.

Источник фото: mvs.gov.ua

Система МВД усовершенствовала планы эффективного реагирования во время возможных перебоев с электроснабжением. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на заседании конгресса местных и региональных властей.

«Во время каждого блэк-аута мы увеличивали количество патрулей, которые охраняли спокойствие наших граждан. Полицейские работали в экстра-усиленном режиме круглосуточно. Благодаря проведенным мероприятиям удалось не только избежать всплеска криминальных событий во время длительных отключений энергоснабжения, но и достичь уменьшения количества преступлений», – добавил Игорь Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что в случае повторной ситуации с обстрелами критической инфраструктуры со стороны российских окупантов и блэк-аутом, будет реализован отработанный алгоритм действий всех подразделений Министерства внутренних дел. В частности, при необходимости готовы оперативно развернуть более чем 2 200 мобильных и стационарных «Пунктов несокрушимости» и пунктов обогрева. Органы ГСЧС обеспечивают функционирование более 1200 таких объектов. Еще почти тысяча пунктов развернута на базе отделений полиции.

«У нас есть четкий список перекрестков, которые требуют обязательной регулировки дорожного движения. Во время патрулирований в блэк-аут полицейские группы приближают маршруты к продуктовым магазинам и аптекам, другим объектам жизнедеятельности. Если появится необходимость, нужную информацию населению будут доноситьї через громкоговорители полицейские и спасатели», - подчеркнул глава ведомства.

Игорь Клименко отметил, что защита критической инфраструктуры в настоящее время в приоритете. Поэтому под охраной Нацгвардии – 113 таких объектов регионального и местного значения. А подразделения полиции охраны взяли под надзор более 8300 объектов критической инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения.

Также МВД создает Координационный штаб для более быстрого взаимодействия во время ликвидации чрезвычайных ситуаций. На центральном уровне штаб будет базироваться в Центре аналитики и прогнозирования, а в регионах – в ситуационных центрах органов МВД. В состав штаба будут входить и представители местных властей.

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