У «Київрекламі» показали, який вигляд можуть мати вивіски за новими правилами

Громадянам показали наочний приклад можливих змін до Порядку розміщення вивісок у місті.

Зображення: freepik.com

В Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» показали наочний приклад можливих змін до Порядку розміщення вивісок у Києві.

Там зазначили, що розташування конструкцій, відображене у верхній частині світлини, відповідає чинним правилам розміщення. Зміни до правил передбачають встановлення вимог до відстані між конструкціями для одного власника. Це допоможе уникнути перенасичення вивісками фасадів будівель.

Крім того, змінами передбачена вимога до типу вивісок у вікнах, вітринах та на прозорій частині вхідних дверей. Так, за новими правилами конструкцію на площині вікна можливо буде розмістити виключно у формі окремих об'ємно-просторових літер.

Джерело фото: facebook.com/kyivreklama

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