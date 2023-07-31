Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні

У «Київрекламі» показали, який вигляд можуть мати вивіски за новими правилами

08:12, 31 липня 2023
Громадянам показали наочний приклад можливих змін до Порядку розміщення вивісок у місті.
У «Київрекламі» показали, який вигляд можуть мати вивіски за новими правилами
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» показали наочний приклад можливих змін до Порядку розміщення вивісок у Києві.

Там зазначили, що розташування конструкцій, відображене у верхній частині світлини, відповідає чинним правилам розміщення. Зміни до правил передбачають встановлення вимог до відстані між конструкціями для одного власника. Це допоможе уникнути перенасичення вивісками фасадів будівель.

Крім того, змінами передбачена вимога до типу вивісок у вікнах, вітринах та на прозорій частині вхідних дверей. Так, за новими правилами конструкцію на площині вікна можливо буде розмістити виключно у формі окремих об'ємно-просторових літер.

Джерело фото: facebook.com/kyivreklama

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду