У Саудівській Аравії незабаром відбудеться зустріч щодо реалізації української Формули миру

З метою реалізації Формули миру Володимира Зеленського українська сторона використовує трифазну структуру.

Джерело фото: president.gov.ua

Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Українська Формула миру містить десять основоположних пунктів, впровадження яких дасть змогу не лише забезпечити мир для України, а й створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже на щотижневій основі.

«Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться саме на нашій землі. Водночас у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН», – наголосив Андрій Єрмак.

Він акцентував, що з метою реалізації Формули миру Володимира Зеленського українська сторона використовує трифазну структуру.

Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули.

Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану.

Третім етапом узгодження Формули миру, за словами керівника Офісу Президента, стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

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