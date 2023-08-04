Глава МИД Кулеба об участии Китая во встрече по «формуле мира» в Саудовской Аравии — «это суперпрорыв»

Китай подтвердил, что примет участие в заседании по мирному плану Украины, которое пройдет в Саудовской Аравии.

Источник фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал участие китайского представителя Ли Хуэя во встрече для обсуждения украинской «формулы мира в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в комментарии Кулебы агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим, чтобы Китай принял участие в саммите Формулы мира. Новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэйя в Джидду – это суперпрорыв», - сказал он.

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.

«Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа», - отметил Кулеба.

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