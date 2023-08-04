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Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

  1. В Украине

Глава МИД Кулеба об участии Китая во встрече по «формуле мира» в Саудовской Аравии — «это суперпрорыв»

19:55, 4 августа 2023
Китай подтвердил, что примет участие в заседании по мирному плану Украины, которое пройдет в Саудовской Аравии.
Глава МИД Кулеба об участии Китая во встрече по «формуле мира» в Саудовской Аравии — «это суперпрорыв»
Источник фото: МИД
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал участие китайского представителя Ли Хуэя во встрече для обсуждения украинской «формулы мира в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в комментарии Кулебы агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим, чтобы Китай принял участие в саммите Формулы мира. Новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэйя в Джидду – это суперпрорыв», - сказал он.

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.

«Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа», - отметил Кулеба.

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