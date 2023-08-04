В Киевской области правоохранителя подозревают в изнасиловании 10-летней девочки

Участковому офицеру полиции сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киевской области полицейскому сообщили о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ранее, 44-летний участковый офицер полиции неоднократно ухаживал за девочкой, присылал сообщения на личный телефон и т.д., когда девочка приходила в гости к его падчерице.

Правоохранитель задержан, а по месту работы и жительства задержанного проведены обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемому содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также проверяется возможность совершения подозреваемым других преступлений против половой свободы.

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