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Жители ВОТ могут зарегистрировать место жительства без снятия с предварительной регистрации

18:31, 4 августа 2023
Услуги по внесению сведений об адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства будут предоставляться бесплатно.
Жители ВОТ могут зарегистрировать место жительства без снятия с предварительной регистрации
Источник фото: bank.gov.ua
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Правительство усовершенствовало механизм внесения сведений об адресе местожительства на ВОТ или территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Как объясняют в Минреинтеграции, принятое Кабмином решение регулирует особенности декларирования/регистрации места жительства лиц с адресом проживания на территориях, где ведутся боевые действия, или территориях, временно оккупированных рф.

Таким образом, определено процедура внесения сведений об адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства, находящегося на таких территориях. А именно:

– в Единый государственный демографический реестр – лицам во время оформления, обмена паспорта гражданина Украины, заграничного паспорта, вида на постоянное или временное проживание;

– в ведомственную информационную систему ГМС – относительно ребенка или во время оформления, замены ребенку паспорта гражданина Украины, заграничного паспорта;

– в реестр территориального общества – во время декларирования или регистрации места жительства лица или ребенка.

Указанные выше лица смогут декларировать (регистрировать) место проживания без снятия с регистрации места своего проживания.

Для детей адресом зарегистрированного места жительства будет считаться адрес зарегистрированного места жительства его законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок.

Услуги по внесению сведений об адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства будут предоставляться бесплатно.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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