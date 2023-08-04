Жителі ТОТ можуть зареєструвати місце проживання без зняття з попередньої реєстрації

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Джерело фото: bank.gov.ua

Уряд удосконалив механізм внесення відомостей про адресу місця проживання на ТОТ або територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як пояснюють у Мінреінтеграції, ухвалене Кабміном рішення врегульовує особливості декларування/реєстрації місця проживання осіб з адресою проживання на територіях, де ведуться бойові дії, або територіях, тимчасово окупованих рф.

Таким чином, визначено процедуру внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання, що знаходиться на таких територіях. А саме:

– до Єдиного державного демографічного реєстру – особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання;

– до відомчої інформаційної системи ДМС – щодо дитини або під час оформлення, заміни дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта;

– до реєстру територіальної громади – під час декларування або реєстрації місця проживання особи або дитини.

Зазначені вище особи зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.