Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судді Верховного Суду подадуть електронні декларації до НАЗК до офіційного відновлення декларування, - рішення Пленуму ВС

Пленум Верховного Суду рекомендував суддям ВС, які ще не подали відповідні декларації, зробити це до прийняття закону про відновлення декларування.

Кабмін виклав у новій редакції Положення про Державний реєстр географічних назв

Держателем Державного реєстру є Держгеокадастр.

Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

  1. В Україні

Жителі ТОТ можуть зареєструвати місце проживання без зняття з попередньої реєстрації

18:31, 4 серпня 2023
Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.
Жителі ТОТ можуть зареєструвати місце проживання без зняття з попередньої реєстрації
Джерело фото: bank.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Уряд удосконалив механізм внесення відомостей про адресу місця проживання на ТОТ або територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як пояснюють у Мінреінтеграції, ухвалене Кабміном рішення врегульовує особливості декларування/реєстрації місця проживання осіб з адресою проживання на територіях, де ведуться бойові дії, або територіях, тимчасово окупованих рф.

Таким чином, визначено процедуру внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання, що знаходиться на таких територіях. А саме:

– до Єдиного державного демографічного реєстру – особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання;

– до відомчої інформаційної системи ДМС – щодо дитини або під час оформлення, заміни дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта;

– до реєстру територіальної громади – під час декларування або реєстрації місця проживання особи або дитини.

Зазначені вище особи зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду