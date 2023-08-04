Жителі ТОТ можуть зареєструвати місце проживання без зняття з попередньої реєстрації

Уряд удосконалив механізм внесення відомостей про адресу місця проживання на ТОТ або територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Як пояснюють у Мінреінтеграції, ухвалене Кабміном рішення врегульовує особливості декларування/реєстрації місця проживання осіб з адресою проживання на територіях, де ведуться бойові дії, або територіях, тимчасово окупованих рф.
Таким чином, визначено процедуру внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання, що знаходиться на таких територіях. А саме:
– до Єдиного державного демографічного реєстру – особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання;
– до відомчої інформаційної системи ДМС – щодо дитини або під час оформлення, заміни дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта;
– до реєстру територіальної громади – під час декларування або реєстрації місця проживання особи або дитини.
Зазначені вище особи зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.
Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.
Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.
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