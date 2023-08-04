За 100 тисяч грн обіцяв випустити ув’язненого: затримали керівника колонії Дніпропетровської області

ДБР затримало на Дніпропетровщині керівника колонії, який за гроші пообіцяв в’язню випустити його раніше на свободу.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику виправної колонії Дніпропетровської області. Чоловіка підозрюють у хабарництві за нібито сприяння одному з ув’язнених достроково вийти на свободу, – повідомили в ДБР.

Начальник колонії запевнив ув’язненого, який відбував покарання за смертельну ДТП, що напише позитивну характеристику та підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно дострокове звільнення.

Вартість таких послуг він оцінив у 100 тисяч гривень, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків.

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали начальника колонії після того, як він отримав хабар на банківський рахунок.

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