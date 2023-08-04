Судді Верховного Суду подадуть електронні декларації до НАЗК до офіційного відновлення декларування, - рішення Пленуму ВС

Пленум Верховного Суду рекомендував суддям ВС, які ще не подали відповідні декларації, зробити це до прийняття закону про відновлення декларування.

Пленум Верховного Суду рекомендував суддям Верховного Суду, які ще не подали електронні декларації до НАЗК зробити це в 2-місячний строк до законодавчого відновлення декларування. Відповідне рішення ухвалили 4 серпня в рамках постанови про вжиття заходів щодо відновлення довіри до суддів Верховного Суду.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію цього засідання, під час якого Пленум ухвалив постанови, які стосуються законопроектів про поліграф для суддів та про встановлення покарання у 15 років позбавлення волі за корупцію у сфері правосуддя. Право ТВ вело відеотрансляцію (вона доступна за посиланням).

Отже, як нагадали у ВС, Указом Президента від 30 червня 2023 року введено в дію рішення РНБО від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».

Верховний Суд з урахуванням вказаного рішення РНБО та Глави держави визначив свій орієнтир в умовах, які склалися на сьогодні, і, розуміючи необхідність вчинення рішучих дій для викорінення корупції з усіх гілок та рівнів державної влади, підтримав вжиття невідкладних заходів, які сприятимуть відновленню рівня довіри до системи правосуддя. Разом із цим відповідні ініціативи мають здійснюватися в умовах дотримання принципу незалежності суддів.

«Це має бути основою. Адже потрібно думати про судову систему загалом, про захист мільйонів громадян, які під час воєнного стану йдуть за захистом до суду. Ми повинні дотримуватися високих стандартів здійснення правосуддя, одним із яких є суддівська незалежність», – зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко на засіданні Пленуму.

Очільник ВС озвучив пропозиції суддів Верховного Суду щодо порядку денного засідання Пленуму ВС, у яких було висловлено підтримку необхідності зміцнення довіри суспільства до судової влади й інститутів правосуддя, а також посилення авторитету суддів у державі та водночас наголошено на обов’язковості дотримання при цьому загальновизнаних міжнародних і конституційних стандартів статусу суддів, їхньої незалежності й загалом незалежності судової гілки влади.

Крім того, у цих пропозиціях наголошувалося на тому, що чинне законодавство вичерпно і з достатньою повнотою визначає для суддів обов’язки, спрямовані на забезпечення довіри суспільства та максимальної транспарентності судової влади.

До того ж інструментарій, наявний в органів та організацій, що здійснюють відповідні функції щодо перевірки діяльності суддів, зокрема НАЗК, ВККС України, ВРП, ГРД, є більш ніж достатнім для проведення таких перевірок й оцінювання суддівського корпусу без запровадження окремої екстраординарної процедури, яка передбачає запровадження моніторингу роботи суду та психофізіологічного опитування суддів тощо.

Заслухавши й обговоривши доповідь Голови Верховного Суду, Пленум ВС ухвалив постанову, якою рекомендував суддям ВС, які ще не подали відповідні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зробити це в 2-місячний строк до законодавчого відновлення декларування.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 9534 про відновлення декларування. Так, чиновники, судді й інші посадовці, які у 2022 – 2023 роках не подали електронну декларацію, мають подати її не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

Разом з тим, законопроект містить певні послаблення для посадовців, зокрема, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, більше 134 200 грн, станом на 2023 рік). Втім, як буде визначатися реальна ринкова вартість об’єкта і відсутність заниження його вартості, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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