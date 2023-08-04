Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации, сделать это до принятия закона о возобновлении декларирования.

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям Верховного Суда, еще не подавшим электронные декларации в НАПК сделать это в 2-месячный срок до законодательного восстановления декларирования. Соответствующее решение было принято 4 августа в рамках постановления о принятии мер по восстановлению доверия к судьям Верховного Суда.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию этого заседания, во время которого Пленум принял постановления, касающиеся законопроектов о полиграфе для судей и установления наказания в 15 лет лишения свободы за коррупцию в сфере правосудия. Право ТВ вело видеотрансляцию (она доступна по ссылке).

Итак, как напомнили в ВС, Указом Президента от 30 июня 2023 введено в действие решение СНБО от 23 июня 2023 «Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия».

Верховный Суд с учетом указанного решения СНБО и Главы государства определил свой ориентир в сложившихся на сегодняшний день условиях и, понимая необходимость совершения решительных действий для искоренения коррупции из всех ветвей и уровней государственной власти, поддержал принятие неотложных мер, которые будут способствовать восстановлению уровня доверия к системы правосудия Вместе с тем, соответствующие инициативы должны осуществляться в условиях соблюдения принципа независимости судей.

«Это должно быть основой. Ведь нужно думать о судебной системе в целом, о защите миллионов граждан, во время военного положения идут за защитой в суд. Мы должны соблюдать высокие стандарты осуществления правосудия, одним из которых является судейская независимость», – отметил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко на заседании Пленума.

Глава ВС озвучил предложения судей Верховного Суда по повестке дня заседания Пленума ВС, в которых была высказана поддержка необходимости укрепления доверия общества к судебной власти и институтам правосудия, а также усиление авторитета судей в государстве и одновременно отмечено обязательность соблюдения при этом общепризнанных международных и конституционных стандартов статуса судей, их независимости и независимости судебной ветви власти.

Кроме того, в этих предложениях отмечалось, что действующее законодательство исчерпывающе и с достаточной полнотой определяет для судей обязанности, направленные на обеспечение доверия общества и максимальной транспарентности судебной власти.

К тому же инструментарий, имеющийся у органов и организаций, осуществляющих соответствующие функции по проверке деятельности судей, в частности НАПК, ВККС Украины, ВСП, ГРД, более чем достаточен для проведения таких проверок и оценки судейского корпуса без введения отдельной экстраординарной процедуры, предусматривающей введение мониторинга работы суда и психофизиологического опроса судей и т.д.

Заслушав и обсудив доклад Председателя Верховного Суда, Пленум ВС принял постановление, которым рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сделать это в 2-месячный срок до законодательного возобновления декларирования.

Напомним, 27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект 9534 о возобновлении декларирования. Так, чиновники, судьи и другие должностные лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали электронную декларацию, должны подать ее не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона.

Вместе с тем законопроект содержит определенные послабления для должностных лиц, в частности, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (т.е. более 134 200 грн , по состоянию на 2023 год). Впрочем, как будет определяться реальная рыночная стоимость объекта и отсутствие занижения его стоимости пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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