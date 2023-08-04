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Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

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Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

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4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

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Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

11:16, 4 августа 2023
Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.
Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии
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4 августа Пленум Верховного Суда рассматривает проекты постановлений, которые дадут оценку законопроектам, касающимся выполнения решения СНБО. Речь идет о введении полиграфа для судей и установлении наказания в виде 15 лет лишения свободы за коррупционные проявления в сфере правосудия.

Сначала судьи Верховного Суда рассмотрели законопроекты 9438 и 9438-1, которыми напомним, предусмотрено ужесточение уголовной ответственности для судей и адвокатов за совершение коррупционных преступлений и предложено ввести уголовную ответственность в виде 15 лет лишения свободы за так называемое посредничество в решении вопросов в судах.

Как отметил в ходе доклада по проекту постановления по этим законопроектам председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, задекларированная цель законопроектов состоит в усилении уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия.

Однако само по себе ужесточение уголовной ответственности не может считаться достаточным средством противодействия уголовным коррупционным правонарушениям. Кроме того, возникает вопрос, почему такой подход является выборочным и касается только сферы правосудия.

В частности, если учитывать мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане задают вопросы коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины.

Так, по результатам социологического исследования, проведенного в 2023 году Info Sapiens при поддержке Проекта USAID по заказу Transparency International Ukraine, 73% граждан и 80% представителей бизнеса больше всего беспокоит возврат коррупционных схем отмывания средств на крупных проектах.

68% граждан опасается отсутствия контроля и, как следствие – хищения средств. Аналогично, 75% ФЛП, 66% среднего и крупного бизнеса поставило эту проблему на второе место.

Поэтому, как отметил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, если руководствоваться логикой законодателя, должна усилиться уголовная репрессия в тех сферах, где граждане выражают наибольшее беспокойство.

В противном случае, это не форма системного противодействия коррупции, а форма уголовно-правового реагирования на конкретный случай.

Также Станислав Кравченко назвал ряд аспектов и правовых проблем в данных законопроектах.

Как следствие, судьи Верховного Суда считают целесообразным системно решить указанную проблему путем принятия отдельного нормативно-правового акта, который бы унифицировал использование в статьях УК соответствующего квалифицирующего признака для дифференциации уголовно-правовой ответственности за соответствующие уголовные правонарушения.

«Обращаем внимание, что за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных в частности статьями 368, 368-4 и 369 УК, дифференциация уголовной ответственности в зависимости от совершенных соответствующих противоправных действий во время военного положения не осуществляется.

Не возражая против целесообразности закрепления отдельного квалифицирующего признака в статьях о коррупционных уголовных правонарушениях в сфере правосудия, отмечаем, что такой подход не является системным, поскольку аналогичная дифференциация уголовной ответственности за общий подкуп сегодня не предусмотрена. Поэтому, например, подкуп должностного лица в сфере обороны, если отсутствуют квалифицирующие признаки, может наказываться менее строго, чем подкуп свидетеля во время военного положения, не учитывающий типичную степень общественной опасности содеянного», - отметил Станислав Кравченко.

Поэтому законопроекты следует доработать с учетом высказанных замечаний.

Соответствующий проект постановления поддержали 115 судей Верховного Суда, против голосов не было.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию Пленума ВС.

Также ПРАВО ТВ ведет онлайн-трансляцию.

Автор: Наталья Мамченко

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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