В Новороссийске после атаки дронов «устал» десантный корабль «Оленегорский горняк», видео

Как ранее сообщалось, в ночь на 4 августа возле российского порта Новороссийск прогремело несколько мощных взрывов.
Минобороны страны-агрессора сообщило, что военно-морскую базу в Новороссийске ночью атаковали морские безэкипажные катера. При этом атаку якобы «отразили».
Однако позже в сети опубликовали видео, на котором видно, что большой десантный корабль ЧФ рф «Оленегорский горняк» получил повреждения и лег на борт.
Российские пропагандисты также заявили, что «один из кораблей опрокинуло на бок. Прямо сейчас его буксируют на берег».
Также в сети опубликовали видео, как надводный дрон наносит удар по кораблю.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
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