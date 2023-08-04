В Новороссийске после атаки дронов «устал» десантный корабль «Оленегорский горняк», видео

Большой десантный корабль ЧФ рф «Оленегорский горняк» получил повреждения и лег на борт.

Фото из соцсетей

Как ранее сообщалось, в ночь на 4 августа возле российского порта Новороссийск прогремело несколько мощных взрывов.

Минобороны страны-агрессора сообщило, что военно-морскую базу в Новороссийске ночью атаковали морские безэкипажные катера. При этом атаку якобы «отразили».

Однако позже в сети опубликовали видео, на котором видно, что большой десантный корабль ЧФ рф «Оленегорский горняк» получил повреждения и лег на борт.

Российские пропагандисты также заявили, что «один из кораблей опрокинуло на бок. Прямо сейчас его буксируют на берег».

Также в сети опубликовали видео, как надводный дрон наносит удар по кораблю.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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