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Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

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Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

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В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

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Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 2 августа

11:10, 4 августа 2023
Стали известны показатели уровня загрязненности воздуха и радиационного фона в Киеве на утро 4 августа.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 2 августа
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По состоянию на утро 4 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве в целом низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,12 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 16 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 13 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 28 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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