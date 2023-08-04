У Новоросійську після атаки дронів «втомився» десантний корабель «Оленегорський горняк», відео

Великий десантний корабель ЧФ рф «Оленегорський горняк» отримав пошкодження та ліг на борт.

Фото з соцмереж

Як раніше повідомлялося, в ніч проти 4 серпня біля російського порту Новоросійськ прогриміло кілька потужних вибухів.

Міноборони країни-агресора повідомило, що військово-морську базу в Новоросійську вночі атакували морські безекіпажні катери. При цьому атаку нібито «відбили».

Однак пізніше в мережі опублікували відео, на якому видно, що великий десантний корабель ЧФ рф «Оленегорський горняк» отримав пошкодження та ліг на борт.

Російські пропагандисти також заявили, що «один із кораблів перекинуло на бік. Зараз його буксують на берег».

Згодом у мережі опублікували відео, як надводний дрон завдає удару по кораблю.

Раніше ми писали, що в окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

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