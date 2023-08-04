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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

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У Новоросійську після атаки дронів «втомився» десантний корабель «Оленегорський горняк», відео

11:29, 4 серпня 2023
Великий десантний корабель ЧФ рф «Оленегорський горняк» отримав пошкодження та ліг на борт.
У Новоросійську після атаки дронів «втомився» десантний корабель «Оленегорський горняк», відео
Фото з соцмереж
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Як раніше повідомлялося, в ніч проти 4 серпня біля російського порту Новоросійськ прогриміло кілька потужних вибухів.

Міноборони країни-агресора повідомило, що військово-морську базу в Новоросійську вночі атакували морські безекіпажні катери. При цьому атаку нібито «відбили».

Однак пізніше в мережі опублікували відео, на якому видно, що великий десантний корабель ЧФ рф «Оленегорський горняк» отримав пошкодження та ліг на борт.

Російські пропагандисти також заявили, що «один із кораблів перекинуло на бік. Зараз його буксують на берег».

Згодом у мережі опублікували відео, як надводний дрон завдає удару по кораблю.

Раніше ми писали, що в окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

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