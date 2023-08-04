Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

В Кловском дворце 4 августа 2023 года состоится уже двадцать пятый в истории Верховного Суда Пленум.

В повестке дня работы Пленума два основных вопроса, связанных с очередными законодательными инициативами власти и решением СНБО от 23 июня 2023 года.

Так, сначала судьи Верховного Суда планируют оценить законопроекты № 9438 от 29 июня и № 9438-1 от 14 июля 2023 года. Указанные законопроекты предусматривают ужесточение уголовной ответственности для судей и адвокатов за совершение коррупционных преступлений (до 15 лет лишения свободы) и предлагают ввести уголовную ответственность за так называемое посредничество в решении вопросов в судах (лишение свободы до 15 лет).

Вторым вопросом судьи Верховного Суда рассмотрят законопроекты № 9454 от 3 июля и 9454-1 от 11 июля 2023 года. Указанные законопроекты предусматривают внесение ряда изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей». В частности, предлагается предоставить Высшему совету правосудия право «мониторинга работы судов» (в том числе Верховного Суда) в случае совершения коррупционного преступления одним из судей того или иного суда. Мониторинг подразумевает возможность проведения психофизиологического опроса судей (в том числе Верховного Суда) с применением полиграфа.

ПРАВО ТВ ведет прямую трансляцию из Пленума:

10:17 У роботі Пленуму виникла паузу - необхідно було уточнити кількість суддів ВС, що проголосували.

10:12 Обрана лічильна комісія Пленуму. Голова комісії - суддя Великої Палати ВС Сергій Мартєв, секретар - суддя КГС ВС Олександр Банасько.

10:08 Кількість суддів ВС, присутніх на Пленумі, зросла до 120.

10:03 Пленум Верховного Суду розпочав роботу

Голова ВС Станіслав Кравченко повідомив, що на Пленумі присутні 109 суддів Верховного Суду.

В цілому ж, в штаті Верховного Суду станом на серпень 2023 є 157 суддів. Необхідний кворум для роботи Пленуму - 105 суддів.

Автор Вячеслав Хрипун

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