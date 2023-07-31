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Пленум Верховного Суду висловиться щодо законопроектів про поліграф для суддів та про 15 років позбавлення волі для посередників в судах

12:42, 31 липня 2023
Пленум Верховного Суду надасть оцінку законопроектам стосовно перевірки суддів на детекторі брехні та про посилення кримінального покарання за прояви корупції у судах.
Пленум Верховного Суду висловиться щодо законопроектів про поліграф для суддів та про 15 років позбавлення волі для посередників в судах
Фото: sud.ua
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4 серпня відбудеться Пленум Верховного Суду. На ньому, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», планується розглянути проекти постанов Пленуму, якими затвердити висновки Пленуму щодо законопроектів про поліграф для суддів та про посилення відповідальності за корупційні прояви у судах. Йдеться про законопроекти 9454 та 9454-1 та про 9438, які були розроблені за результатами засідання РНБО.

Нагадаємо, законопроектом 9454, авторами якого виступають Денис Маслов, Максим Дирдін, Микола Стефанчук та інші народні депутати пропонується доручити Вищій раді правосуддя розпочати моніторинг суддів Верховного Суду невідкладно, і не пізніше двох тижнів з дня набрання чинності новим законом.

Під час проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя має право призначити для суддів проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа відповідно до предмету моніторингу роботи суду. Однак результати опитування не можуть бути підставою для притягнення судді до відповідальності.

Згодом у Раді з’явився альтернативний законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенка. На відміну від основного проекту Закону, його альтернативним законопроектом пропонується надати ВРП повноваження проводити моніторинг роботи суду також у разі вручення судді повідомлення про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. В іншому проект фактично ідентичний.

Отже, проектом постанови Пленуму Верховного Суду, як стало відомо нашому виданню, пропонується визнати, що окремі положення законопроекту 9454 (та альтернативного до нього) створюють загрозу незалежності судової гілки влади та призведуть до порушення принципу суддівської незалежності. Також пропонується визнати ці окремі положення такими, що потребують доопрацювання.

Крім того, пропоновано звернутися до Верховної Ради щодо неприйнятності окремих положень законопроекту 9454 та 9454-1.

Разом з тим, це поки проект рішення Пленуму.

При цьому, навіть тих суддів Верховного Суду, які знаходяться наразі у відпустці, закликали взяти участь у засіданні Пленуму.

Серед іншого, Пленум може розглянути і подання голови ВС про скликання наступного Пленуму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Офісі Президента закликали Вищу раду правосуддя, ВККС і Верховний Суд усвідомити реальний стан справ в судовій владі і почати працювати над вирішенням проблем.

Також заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у коментарі «Судово-юридичній газеті» зазначив, що питання запровадження поліграфу для суддів зараз фактично на розсуді ВРП і парламентарів.

Автор: Наталя Мамченко

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