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Пленум Верховного Суда выскажется по законопроектам о полиграфе для судей и о 15 годах лишения свободы для посредников в судах

12:42, 31 июля 2023
Пленум Верховного Суда даст оценку законопроектам о проверке судей на детекторе лжи и об ужесточении уголовного наказания за проявления коррупции в судах.
Пленум Верховного Суда выскажется по законопроектам о полиграфе для судей и о 15 годах лишения свободы для посредников в судах
Фото: sud.ua
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4 августа состоится Пленум Верховного Суда. На нем, как стало известно «Судебно-юридической газете», планируется рассмотреть проекты постановлений Пленума, которыми утвердить выводы Пленума по законопроектам о полиграфе для судей и об усилении ответственности за коррупционные проявления в судах. Речь идет о законопроектах 9454 и 9454-1 и 9438, которые были разработаны по результатам заседания СНБО.

Напомним, законопроектом 9454, авторами которого выступают Денис Маслов, Максим Дирдин, Николай Стефанчук и другие народные депутаты предлагается поручить Высшему совету правосудия начать мониторинг судей Верховного Суда безотлагательно, и не позднее двух недель со дня вступления в силу нового закона.

При проведении мониторинга работы суда Высший совет правосудия имеет право назначить для судей проведение психофизиологического опроса с применением полиграфа в соответствии с предметом мониторинга работы суда. Однако результаты опроса не могут служить основанием для привлечения судьи к ответственности.

Впоследствии в Раде появился альтернативный законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенко. В отличие от основного проекта Закона, его альтернативным законопроектом предлагается предоставить ВСП полномочия проводить мониторинг работы суда также в случае вручения судье уведомления о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины. В остальном проект фактически идентичен.

Итак, проектом постановления Пленума Верховного Суда, как стало известно нашему изданию, предлагается признать, что отдельные положения законопроекта 9454 (и альтернативного ему) создают угрозу независимости судебной ветви власти и приведут к нарушению принципа судейской независимости. Также предлагается признать эти отдельные положения требующими доработки.

Кроме того, предлагается обратиться в Верховную Раду по поводу неприемлемости отдельных положений законопроекта 9454 и 9454-1.

Вместе с тем, это пока проект решения Пленума.

При этом даже тех судей Верховного Суда, которые находятся в отпуске, призвали принять участие в заседании Пленума.

Среди прочего Пленум может рассмотреть и представление главы ВС о созыве следующего Пленума.

Напомним, ранее мы писали, что в Офисе Президента призвали Высший совет правосудия, ВККС и Верховный Суд осознать реальное положение дел в судебных властях и начать работать над решением проблем.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в комментарии «Судебно-юридической газете» отметил, что вопрос о введении полиграфа для судей сейчас фактически на усмотрении ВСП и парламентариев.

 Автор: Наталья Мамченко

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