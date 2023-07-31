В Офисе Президента призвали ВСП и ВС осознать реальное положение дел в судебной власти

В Офисе Президента призвали Высший совет правосудия, ВККС и Верховный Суд осознать реальное положение дел в судебной власти и начать работу над решением проблем.

ФОТО: совещание в ВС прервала воздушная тревога, источник фото SUD.UA

Органам судебной ветви власти пора прийти в себя, самостоятельно осознать свои проблемы и начать работать над их решением, не дожидаясь напоминания от общества и не побуждая его создавать запрос на дальнейшие реформы по очищению. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во время совещания по осуществлению правосудия в условиях военного положения с участием руководства Верховного Суда, председателей апелляционных судов, председателей Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины, которое состоялось 28 июля.

«Хотелось бы, чтобы вы немного шире посмотрели на ту проблематику, которой живет судебная система. Следует понимать, что судебную систему по большому счету спасать никто не будет. Если система не станет самоочищаться, то будут очередные и очередные этапы судебной реформы, на которых будут настаивать международные партнеры, и которые никогда не завершатся. Прочность, устойчивость и независимость, равноудаленность от других институтов власти, судебных органов и квазисудебных органов – это ключевой принцип работы.

Что мы наблюдаем? Вот представьте, что смотрю со стороны международных партнеров. Скажу честно – за прошедшую неделю мы наблюдали операцию по спасению Сальникова (ранее Андрей Смирнов комментировал «Судебно-юридической газете» впечатление от заседания Высшего совета правосудия 20 июля, во время которого члены ВСП не стали признавать отчет главы ГСА Алексея Сальникова неудовлетворительным, как это предлагал докладчик, а приняли большинством по предложению члена ВРП от прокуратуры взять отчет «к сведению». Через несколько дней САП вручила Алексею Сальникову подозрение – прим. ред.).

У меня вопрос – как смотреть в глаза председателям апелляций, первой инстанции и работникам аппаратов? Еще два года назад я просил – сформируйте, пожалуйста, визию оптимизации внутри ГСА, найдите средства, избавьтесь от непрофильных активов, выступал с инициативой трансформации Национальной школы судей, Службы судебной охраны, но ничего сделано не было. Неизвестно, как сейчас выживают работники аппаратов судов с такой зарплатой… А здесь спасают Сальникова.

Происходящее видят под микроскопом сейчас все, особенно международные партнеры. Когда представители судебной власти фотографируются с ними, рассказывают и жалуются, как тяжело живется судебной власти, а потом их ловят со взятками.

Мне хочется поставить точку в судебной реформе, сказать, что мы идем по пути построения взаимного доверия между гражданским обществом и судебной властью. Судебная власть должна вернуть уважение и авторитет судебному решению. А у нас получается так – мы создаем обновленный ВСП. Впрочем, Верховный Суд не может разобраться с единством и постоянством судебной практики, устойчивого правоприменения и правовой определенности. Правовые позиции постоянно меняются. Неудовлетворенная судебным решением сторона прогнозируемо напишет жалобу в ВСП, ВСП вызовет судью, и судья придет… с разными позициями Верховного Суда. Зачем тогда мы обновляем систему?» – отметил заместитель руководителя ОП.

«Мне казалось, что уже со всех сторон намекали и прямо говорили о том, что самоочищение у вас самих, не бойтесь, пожалуйста, выгонять паразитов. Иначе вас это будут делать другие, что нанесет удар по авторитету судебной власти», - добавил он.

«Что мы ждем? Мы ждем нормальной работы ВККС с понятными четкими подходами и лучшими мировыми практиками. Сформировали или формируете ГРД – пожалуйста, выступайте с законодательными идеями по конкретизации критериев добропорядочности судей. Нельзя возвращаться к той практике, которая существовала когда-то, когда по постам в фейсбуке на судью составляли вывод, что он недобропорядочный. Должны быть четкие критерии добропорядочности для доступа к профессии.

С этими идеями должен выступать ВККС – через ВСП, через профильный Комитет ВР по вопросам правовой политики, через меня, любого.

ВСП – та же история. Все все видят, все понимают. Мы обязательно сделаем открытое поименное голосование для того, чтобы мы все, и в том числе представители судебной власти знали, как и за какой вопрос голосуют. Четкие понятные правила. Максимально быстрый, по возможности, отбор и преодоление кадрового дефицита в судебной системе, это к ВККС и ВСП.

Верховный Суд. Здесь можно многое говорить, скажу вам честно – есть много мнений, и у международных партнеров, особенно после скандала с главой ВС.

Я не являюсь сторонником того, чтобы резать по живому всю сформировавшуюся экосистему. Очевидно, есть вопросы национальной безопасности, религии, но поднимать на рассмотрение ВС посредством исключительной правовой проблемы абсолютно все для того, чтобы на выходе показать количество рассмотренных дел – это не выход. Поэтому необходимы жесткие процессуальные фильтры, возможно, возврат к практике работы Пленума как фактически нормотворческого органа в системе правосудия, отвечавшего за единство судебной практики.

Должен быть решен вопрос с формированием Большой Палаты, должен быть предусмотрен механизм отзыва членов БП ВС собранием судей кассационных судов.

Есть ли целесообразность пребывания в составе БП ВС председателя ВС – этот вопрос поднимал и сам Станислав Иванович Кравченко, потому что понимает возможный конфликт интересов. Председатель ВС по должности и член БП ВС, и член ВСП.

Я хотел бы, чтобы вы смотрели не только сквозь призму работы Верховного Суда, который должен стать в этой стране судом права, судом справедливости, а чтобы вы посмотрели более широко. Что еще есть апелляции, есть разбомбленные суды, по которым ГСА не сделано ничего, ни одного плана восстановительных работ по судам Харькова не сделано. Мы не можем выбить деньги на зарплаты девушкам и парням – работникам аппарата, которые массово увольняются. Но мы его (председателя ГСА – прим. ред.) спасаем. Если, как вы знаете, у нас в дорожной карте – создание офиса трансформаций на базе ГСА с акцентом на профессиональный человеческий капитал с оптимизацией ресурсов», - пояснил Смирнов.

Также он прокомментировал законодательные инициативы по временному возвращению ВСП функции по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

«Действительно, мы сейчас хотим временно вернуть членам ВСП дисциплинарную функцию, ведь смотреть на то, как судья сбивает насмерть военнослужащего и остается в должности, согласитесь, это странно.

Служба дисциплинарных инспекторов будет создана, я надеюсь, скоро, с исключением потенциальных рисков влияния на нее со стороны самих членов ВСП. Я об этом говорю публично», – отметил заместитель руководителя ОП.

«Мне хотелось бы, чтобы вернулось уважение к судебному решению – нравится это решение кому-то или нет. А сейчас на этом спекулируют все. Мне даже страшно представить, когда Украина выиграет эту войну, и люди, военнослужащие вернутся к мирной жизни, какой будет запрос на справедливость. И способы достижения справедливости могут быть совсем другие. Мы все помним 2014 год и так называемую «мусорную люстрацию». Очень не хотелось бы, чтобы это повторилось», подытожил он.

Автор: Наталья Мамченко

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