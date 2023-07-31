В Офісі Президента закликали ВРП і ВС усвідомити реальний стан речей в судовій владі

В Офісі Президента закликали Вищу раду правосуддя, ВККС і Верховний Суд усвідомити реальний стан справ в судовій владі і почати працювати над вирішенням проблем.

ФОТО: нараду у ВС перервала повітряна тривога, джерело фото SUD.UA

Органам судової гілки влади час отямитися, самостійно усвідомити свої проблеми і почати працювати над їх вирішенням, не чекаючи на нагадування від суспільства і не спонукаючи його створювати запит на подальші реформи з очищення. Про це зазначив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов під час наради щодо здійснення правосуддя в умовах воєнного стану за участю керівництва Верховного Суду, голів апеляційних судів, голів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України, яка відбулася 28 липня.

«Хотілося би, щоб ви трішки ширше подивилися на ту проблематику, якою живе судова система. Треба розуміти, що судову систему за великим рахунком рятувати ніхто не буде. Якщо система не почне самоочищуватися, то будуть чергові й чергові етапи судової реформи, на яких будуть наполягати міжнародні партнери, і які ніколи не завершаться. Міцність, стійкість і незалежність, рівновіддаленість від інших інститутів влади, судових органів і квазісудових органів – це має бути ключовий принцип роботи.

Що спостерігаємо ми? Ось уявіть, що я дивлюся з боку міжнародних партнерів. Скажу чесно – за минулий тиждень ми спостерігали операцію з рятування Сальнікова (раніше Андрій Смирнов коментував «Судово-юридичній газеті» враження від засідання Вищої ради правосуддя 20 липня, під час якого члени ВРП не стали визнавати звіт голови ДСА Олексія Сальнікова незадовільним, як це пропонував доповідач, а пристали більшістю на пропозицію члена ВРП від прокуратури взяти звіт «до відома». За кілька днів САП вручила Олексію Сальнікову підозру - прим. ред.).

У мене питання – як дивитися в очі головам апеляцій, першій інстанції та працівникам апаратів? Ще два роки тому я просив – сформуйте, будь ласка, візію оптимізації всередині ДСА, знайдіть кошти, позбудьтеся непрофільних активів, виступав з ініціативою трансформації Національної школи суддів, Служби судової охорони, але нічого зроблено не було. Невідомо, як зараз виживають працівники апаратів судів з такою зарплатою… А тут рятують Сальнікова.

Те, що відбувається, бачать під мікроскопом зараз всі, особливо міжнародні партнери. Коли представники судової влади фотографуються з ними, розказують та бідкаються, як тяжко живеться судовій владі, а потім їх ловлять з хабарями.

Мені хочеться поставити крапку в судовій реформі, сказати, що ми йдемо шляхом побудови взаємної довіри між громадянським суспільством і судовою владою. Судова влада має повернути повагу і авторитет до судового рішення. А у нас виходить так – ми створюємо оновлену ВРП. Втім, Верховний Суд не може розібратися з єдністю та сталістю судової практики, сталого правозастосування та правової визначеності. Правові позиції постійно змінюються. Незадоволена судовим рішенням сторона прогнозовано напише до ВРП скаргу, ВРП викличе суддю, і суддя прийде… з різними позиціями Верховного Суду. Для чого тоді ми оновлюємо систему?» - зазначив заступник керівника ОП.

«Мені здавалося, що вже з усіх сторін натякали і прямо говорили про те, що самоочищення у вас самих, не бійтеся, будь ласка, виганяти паразитів. Інакше за вас це будуть робити інші, що завдасть удару по авторитету судової влади», - додав він.

«Що ми чекаємо? Ми чекаємо нормальної роботи ВККС зі зрозумілими чіткими підходами та кращими світовими практиками. Сформували чи формуєте ГРД – будь ласка, виступайте з законодавчими ідеями щодо конкретизації критеріїв доброчесності суддів. Не можна повертатися до тієї практики, яка існувала колись, коли за постами у фейсбуці на суддю складали висновок, шо він недоброчесний. Мають бути чіткі критерії доброчесності для доступу до професії.

З цими ідеями має виступати ВККС – через ВРП, через профільний Комітет ВР з питань правової політики, через мене, будь-кого.

ВРП – та сама історія. Всі все бачать, всі все розуміють. Ми обов’язково зробимо відкрите поіменне голосування для того, щоб ми всі, і в тому числі, представники судової влади знали, як і за яке питання голосують. Чіткі зрозумілі правила. Максимально швидкий, якщо це можливо, добір і подолання кадрового дефіциту в судовій системі, це до ВККС і ВРП.

Верховний Суд. Тут можна багато чого говорити, скажу вам чесно – є багато думок, і у міжнародних партнерів, особливо після скандалу з головою ВС.

Я не є прихильником того, щоб різати по живому всю екосистему, яка сформувалася. Очевидно, є питання національної безпеки, релігії, але піднімати на розгляд ВС у вигляді виключної правової проблеми абсолютно все для того, щоб на виході показати кількість розглянутих справ – це не вихід. Тому необхідні жорсткі процесуальні фільтри, можливо, повернення до практики роботи Пленуму як фактично нормотворчого органу в системі правосуддя, який відповідав за єдність судової практики.

Має бути вирішено питання з формуванням Великої Палати, має бути передбачено механізм відкликання членів ВП ВС зборами суддів касаційних судів.

Чи є доцільність перебування у складі ВП ВС голови ВС – це питання піднімав і сам Станіслав Іванович Кравченко, тому що він розуміє можливий конфлікт інтересів. Голова ВС за посадою і член ВП ВС, і член ВРП.

Я б хотів, щоб ви дивилися не лише крізь призму роботи Верховного Суду, який має стати в цій країні судом права, судом справедливості, а щоб ви подивилися більш широко. Що є ще апеляції, є розбомблені суди, по яких ДСА не зроблено нічого, жодного плану відновлювальних робіт по судам Харкова не зроблено. Ми не можемо вибити гроші на зарплати дівчатам і хлопцям – працівникам апарату, які масово звільняються. Але ми його (голову ДСА – прим. ред.) рятуємо. Якщо, як ви знаєте, у нас в дорожній мапі – створення офісу трансформацій на базі ДСА з акцентом на професійний людський капітал, з оптимізацією ресурсів», - пояснив Смирнов.

Також він прокоментував законодавчі ініціативи стосовно тимчасового повернення ВРП функції з розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

«Дійсно, ми зараз хочемо тимчасово повернути членам ВРП дисциплінарну функцію, адже дивитися на те, як суддя збиває насмерть військовослужбовця і залишається на посаді, погодьтесь, це дивно.

Служба дисциплінарних інспекторів буде створена, я сподіваюся, незабаром, з виключенням потенційних ризиків впливу на неї з боку самих членів ВРП. Я про це говорю публічно», - зазначив заступник керівника ОП.

«Мені б хотілося, щоб повернулася повага до судового рішення – подобається це рішення комусь чи ні. А зараз на цьому спекулюють всі. Мені навіть страшно уявити, коли Україна виграє цю війну, і люди, військовослужбовці повернуться до мирного життя, який буде запит на справедливість. І способи досягнення справедливості можуть бути зовсім інші. Ми всі пам’ятаємо 2014 рік і так звану «мусорну люстрацію». Дуже не хотілося б, аби це повторилося», підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.