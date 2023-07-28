Новим начальником поліції Києва став Дмитро Шумейко

Досі Шумейко був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника столичного управління Нацполіції.

Новим начальником головного управління Національної поліції у місті Києві став полковник поліції Дмитро Шумейко. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Досі Шумейко був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника столичного управління Нацполіції.

«Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані», - зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Своєю чергою Шумейко подякував міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Нацполіції за довіру та підтримку.

«Я впевнений, що колектив поліції Києва упорається з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані», - сказав Шумейко.

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