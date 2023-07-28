Окупанти викрали та регулярно катують працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга, — Енергоатом

У полоні чоловік регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.

Російські окупанти ще 23 червня викрали ще одного працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга. Про це повідомляє Енергоатом.

У полоні чоловік регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.

«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергія бачили у відділенні так званої поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС. У тимчасово окупованому місті проживають близькі чоловіка, які підтверджують, що він наразі живий.

«Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», - зазначили в Енергоатомі.

За їх даними, росіяни досі не висунули Сергію жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії.

Енергоатом звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

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