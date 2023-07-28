Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024, — міністр

Фехтувальниця отримала право виступити на Іграх у Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет надав українській фехтувальниці Ользі Харлан ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться 2024 року в Парижі. Про це повідомив міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

«Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат.

Триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту.Слава Україні!» – написав Гутцайт.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

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