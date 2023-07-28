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Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024, - министр

19:05, 28 июля 2023
Фехтовальщица получила право выступить на Играх в Париже.
Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024, - министр
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Международный олимпийский комитет предоставил украинской фехтовальщице Ольге Харлан лицензию на Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году в Париже. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт.

«Ольга Харлан решением МОК квалифицирована к участию в Олимпиаде Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат.

Продолжается работа по снятию «черной карты» для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта. Слава Украине!» – написал Гутцайт.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Добавим, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

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