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На Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго, — ГБР

18:59, 28 июля 2023
По данным правоохранителей, задержанный причастен к отмыванию более 100 миллионов долларов.
На Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго, — ГБР
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На Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго – экс-замглавы правления банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным правоохранителей, задержанный причастен к отмыванию более 100 миллионов долларов.

«На основе собранной ДБР доказательной базы суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», – говорится в сообщении.

«В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора», — отметили в ГБР.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал активы Жеваго на сумму около 46 млрд грн.

Также судом арестован вертолет нардепа-акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго.

Добавим, НАБУ разоблачило адвоката, передавшего взятки руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена Жеваго.

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