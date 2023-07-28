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На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго, — ДБР

18:59, 28 липня 2023
За даними правоохоронців, затриманий причетний до відмивання понад 100 мільйонів доларів.
На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго, — ДБР
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На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго – екс-заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит». Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, затриманий причетний до відмивання понад 100 мільйонів доларів.

«На основі зібраної ДБР доказової бази суд прийняв рішення про утримання підозрюваного під вартою. Працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції із Республіки Кіпр до України», – йдеться у повідомленні.

«У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора», — зазначили в ДБР.

Раніше ми писали, що суд заарештував активи Жеваго на суму майже 46 млрд грн.

Також судом арештовано вертоліт нардепа–акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Жеваго.

Додамо, НАБУ викрило адвоката, який передав хабаря керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена Жеваго.

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