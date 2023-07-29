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  1. В Україні

Податківці попередили продавців в Instagram про пильний нагляд ДПС

07:00, 29 липня 2023
У ДПС зазначають, що відсутність держреєстрації призводить до притягнення до адміністративної та, в певних випадках, до кримінальної відповідальності.
Податківці попередили продавців в Instagram про пильний нагляд ДПС
Зображення: freepik.com
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У Державній податковій службі нагадали продавцям в соцмережах про те, що державна реєстрація обов’язкова, якщо вони займаються продажами товарів чи наданням послуг. Адже це – передумова початку здійснення господарської діяльності.

У ДПС зазначають, що відсутність держреєстрації призводить до притягнення до адміністративної (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та, в певних випадках, до кримінальної (ст. 201 Кримінального кодексу України) відповідальності.

Є громадяни, які нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, що є порушенням встановлених законодавством вимоги. Як результат, це призводить до:

- здійснення господарської діяльності без державної реєстрації;

- використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та відсутності мінімальних соціальних гарантій;

- виплати заробітної плати «в конвертах»;

- продажу товару, який придбаний без документів, або імпортований без офіційного митного оформлення;

- непроведення розрахунків через РРО/ПРРО;

- проведення розрахунків через банківські картки фізичних осіб;

- ухилення від сплати податків тощо.

На сьогодні соціальні мережі Facebook та Instagram стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг.

При цьому, значна кількість таких продавців нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством, наголошують у податковій.

«Необхідно зазначити, що ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення систематичної господарської діяльності без державної реєстрації, зокрема, через соціальні мережі Instagram, Facebook. Кожен такий випадок досліджується та перевіряється працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження – вживаються заходи відповідного реагування», - наголосили у службі.

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